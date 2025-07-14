ИИ Илона Маска Grok 4 сможет играть в созданные им игры и доводить их до идеала

Маск отметил, что Grok сможет видеть и играть в созданную им игру, исправлять любые ошибки и добавлять функции, пока не сочтет игру идеальной.

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Компания xAI занимается разработкой искусственного интеллекта Grok, представленного в ноябре 2023 года. В марте 2024 года xAI открыла исходный код Grok.Ранее компания Tesla готовится к выпуску обновления, которое добавит в автомобили ИИ-ассистента Grok от xAI. Как сообщил Илон Маск, функция станет доступна уже на следующей неделе для машин с процессорами AMD Ryzen.

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