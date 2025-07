EA поставила Need for Speed на паузу — серия ушла в бессрочный отпуск

Electronic Arts заморозила серию Need for Speed на неопределённый срок. Об этом сообщил Мэтью Эверингем — давний автор блога Speedhunters, тесно связанного с гоночной франшизой и финансировавшегося EA.

По его словам, «Speedhunters ушёл в лёд, потому что NFS заморожена — а значит, финансирование прекратилось». Официального подтверждения от EA пока нет, но блог не обновлялся с 8 апреля 2025 года.

Источник указывает, что компания сосредоточилась на более прибыльных проектах, таких как Battlefield 6, и переформатировала студию Criterion на шутер и другой гоночный проект.

Need for Speed стартовала в 1994 году и успела выпустить более 20 игр. Но последние части — особенно те, что делала Ghost Games с 2015 по 2019 — не оправдали ожиданий. Даже более успешный Need for Speed Unbound (2022) не смог принести нужных продаж для продолжения.

На фоне успехов конкурентов вроде Forza Horizon, EA, похоже, решила не тратить ресурсы на переживающую спад серию.