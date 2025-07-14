Новейшие чипы AMD Zen 6 будет производиться по передовым техпроцессам N2P и N3P

AMD раскрыла партнёрам детали будущих процессоров на архитектуре Zen 6. Новая линейка охватит серверные, настольные и мобильные решения.

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Большинство чипов будет производиться по техпроцессу TSMC N2P, хотя часть моделей задействует более экономичный N3P. Согласно утечке от надёжного инсайдера Kepler_L2, серверные чипы EPYC Venice и Venice-Dense, а также настольные CPU Olympic Ridge (Ryzen 10000) и ноутбучные Gator Range — все они будут использовать техпроцесс N2P.

Уточняется, что в новых чиплетах количество ядер увеличится до 12 (Classic) и 32 (Dense) на кристалл. Модель Medusa Point — преемник Strix Point — будет сочетать оба техпроцесса: N2P для вычислительных блоков, N3P — для вспомогательных.

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При этом бюджетные версии на N3P, вероятно, получат монолитную компоновку.

В утечке также упоминаются кодовые имена будущих мобильных решений Medusa Halo и Bumblebee, но по ним пока мало информации. Отдельно подчёркивается, что о переходе GPU на техпроцесс для RDNA5 (UDNA) пока официальных данных нет.