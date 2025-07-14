Asus выпустила зверский геймерский роутер — 8 антенн, 2.5G везде, 33 тыс рублей

Asus представила новый флагманский роутер для геймеров — ROG Magic Box Pro (Strix GR7 Pro).

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Это настоящий монстр: три диапазона Wi-Fi BE12000, восемь антенн, продвинутое охлаждение и максимальный контроль над трафиком.

Внутри — мощный четырёхъядерный процессор Broadcom на 2,0 ГГц и 2 ГБ оперативной памяти DDR4. Роутер работает в трёх частотах: 2,4 ГГц (688 Мбит/с), 5 ГГц-1 и 5 ГГц-2 (по 5764 Мбит/с). Покрытие — до 306 кв. см.

Проводная часть не подкачала: один WAN-порт и сразу семь LAN-портов, все — 2.5GbE. Два из них — специальные геймерские, умеют автоматически выделять приоритет трафику игр. Общая пропускная способность по кабелю — до 20 Гбит/с.

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Также в арсенале: поддержка AiMesh, Smart MLO, внутренняя система ускорения ROG, возможность раздачи интернета с USB-модема через порт USB-A (5 Гбит/с).

Цена — 2999 юаней (примерно 33 000 рублей). В Китае действует 15% господдержка на покупку.