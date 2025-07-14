Детский омбудсмен призвала запретить в России видеоигру Roblox

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в воскресенье, 13 июля, предложила ограничить доступ к видеоигре Roblox для детей. Причиной стали кадры, на которых школьники повторяют катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции.

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— Такие кадры можно приравнять к воспитанию в них деструктивного поведения, когда в ходе игры предлагается сделать то, что в реальности является недопустимым. <...> Создатели игры зарабатывают капитал на трагедии, которая должна быть четко очерчена, в которой есть четкое понимание, где грань плохого, — подчеркнула омбудсмен.

Она добавила, что повторять в виртуальном пространстве трагедию, которая унесла большое количество жизней и повлияла на здоровье огромного количества людей, недопустимо. В связи с этим Волынец призвала заблокировать доступ к Roblox и проинформировать родителей школьников о происходящем в игре.

Детский омбудсмен также заявила, что жесткий запрет на распространение подобных сцен в играх убережет психику детей от немотивированной агрессии. Кроме того, она предложила ввести ограничения на игры, в которых присутствуют сцены жестокости, передает «Абзац».

31 октября 2024 года МВД Таджикистана запретило видеоигры Counter-Strike и GTA, поскольку в них присутствуют «элементы насилия, убийств и грабежей». Такой вывод сделало Министерство культуры республики после проведения историко-культурной экспертизы.