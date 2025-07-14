Nintendo заблокировала владельца Switch 2 за подозрительные картриджи

Пользователь, владеющий игровой приставкой Nintendo Switch 2 рассказал, что столкнулся с временной блокировкой после установки картриджей от Switch 1, которые он купил с рук.

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На Reddit пользователь рассказал, что купил четыре подержанных картриджа на сервисе объявлений, все картриджи были легальными. Он установил обновления и на следующий день обнаружил, что его консоль не подключается к сетевым ресурсам Nintendo. Геймер связался со службой поддержки, где подтвердили, что причиной блокировки стала система защиты Nintendo, которая обнаружила использование пиратских копий. То есть автоматизированная система молниеносно отреагировала на установку подозрительных картриджей.

После того как владелец предоставил фотоснимки картриджей и ссылку на объявление, блокировка была снята. Так он смог подтвердить, что картриджи не пиратские.

По информации портала tom’s Hardware, Nintendo строго защищает интеллектуальную собственность и может быстро блокировать устройства, если система обнаруживает совпадение идентификатора игры. Например, если содержимое картриджа было скопировано на другой носитель.

Хотя с пользователя сняли блокировку, система отреагировала безошибочно: ранее эти картриджи действительно были скомпрометированы. Вероятно, из-за того, что игра была скопирована на другой носитель.