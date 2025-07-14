Wylsacom посоветовал игрокам защитить консоли от перегрева

Известный блогер Валентин Петухов, известный под псевдонимом Wylsacom, поделился в интервью «Газете.Ru» информацией о том, что игровые консоли могут перегреваться, если в помещении, где они находятся, много пыли или шерсти домашних животных. Особенно это актуально в период летней жары.

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Wylsacom отметил, что в консолях PlayStation и Xbox не наблюдается серьёзных проблем с перегревом. Однако, если в помещении много пыли и шерсти, необходимо проводить техническое обслуживание системы охлаждения. В случае сильной жары можно использовать специальные подставки, охлаждающие консоль. Такие устройства есть в продаже, но их эффективность не всегда оправдывает стоимость.

Петухов отметил, что в интернете не так много информации о проблемах с перегревом консолей PS5, хотя Sony начала выпускать консоли с оптимизированным дизайном, что вызывало проблемы с охлаждением. Хотя их, видимо, не так много.

Блогер подчеркнул, что первые версии PS5 имели самое эффективное охлаждение. И вендор не экономил на разработке, поэтому консоль получилась массивной и эффективной.