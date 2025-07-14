14-летнего геймера из Петербурга вызвали в полицию из-за угроз в Brawl Stars

14-летний геймер из Санкт-Петербурга неожиданно оказался участником серьёзного разбирательства. После обычного конфликта в онлайн-игре к ситуации подключились международные правоохранительные органы. Что сделал школьник и к чему это привело — далее в материале.

© Секрет Фирмы

Что случилось в Петербурге

14-летний житель Северной столицы оказался в центре необычного разбирательства после конфликта в мобильной игре Brawl Stars. По данным Baza, подросток несколько лет играл под ником «Папа Гриб», пока в мае его аккаунт не заблокировали за оскорбления.

Однако история на этом не закончилась — через несколько дней в семью позвонили из полиции. Как выяснилось, владелец игровой платформы Google пожаловался в Интерпол на поведение школьника, а тот передал все данные российским правоохранителям.

В отделе полиции подростку показали скриншоты его переписки, где он в пылу конфликта угрожал другому игроку купить пистолет и «наказать» обидчика. Мальчик объяснил, что говорил об игре, однако в Brawl Stars нельзя приобретать оружие, так как у персонажей оно уже есть. Также в чате упоминались религиозные темы.

После дачи объяснений подростка отпустили, но теперь полиция проверяет возможное нарушение статьи 148 УК РФ о нарушении свободы вероисповедания.

Задержали «террориста» из Counter Strike

В апреле 2024 года в компьютерном клубе «Киберпрайд» Нижнего Тагила произошло необычное задержание. По данным медиа, спецназовцы в полной экипировке вошли в заведение и скрутили геймера, который в этот момент играл за террористов в Counter-Strike. Парня уложили лицом в пол, что вызвало шок у других посетителей клуба.

Как выяснилось, причина задержания не была связана с игровым процессом. Источник в правоохранительных органах сообщил, что у молодого человека по кличке Цыган имелся обширный список административных нарушений, включая езду с тонировкой и без номеров.

Кроме того, его подозревают в оскорблении сотрудника полиции и причастности к ограблению в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в Дагестане задержали школьника, который на каникулах планировал совершить теракт. Подробнее об этом можно узнать здесь.