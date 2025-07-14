Модульная раздельная клавиатура Naya Create стала доступна для покупки

Клавиатура Naya Create, ранее доступная только для участников Kickstarter, теперь продаётся всем желающим. Особенность устройства — разделённый дизайн с шарниром, который позволяет настроить каждую часть отдельно для удобного положения рук и снижения усталости.

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Клавиши расположены так, чтобы совпадать с естественными движениями пальцев, что облегчает и ускоряет набор текста. Все клавиши имеют сменные гнёзда, поэтому можно легко менять тип переключателей. Корпус сделан из металла, а клавиши — из прочного поликарбоната с лазерной гравировкой.

Naya Create отличается модульной конструкцией: к ней можно добавить трекбол, тачпад и два регулятора с тактильной отдачей, которая меняется в зависимости от программы. Всё это управляется через приложение Flow, где легко настраивается раскладка и функции клавиш.

Клавиатура подключается по Bluetooth, USB-C или и оснащена RGB-подсветкой. В комплект входят жёсткий кейс для переноски, набор для смены клавиш и пробники переключателей.

Цена начинается от 500 долларов, а дополнительные модули стоят от 80 до 180 долларов. Отправка заказов начнётся в конце месяца.