Razer представила игровую мышь  DeathAdder V4 Pro

Razer обновила одну из самых популярных своих мышей — DeathAdder V4 Pro. Новинка стоит $ 169,99 и стала легче: чёрная версия весит всего 56 г, белая — 57 г.

Мышь поддерживает частоту опроса до 8000 Гц в проводном и беспроводном режимах благодаря технологии HyperSpeed Wireless Gen 2. Для максимальной автономности (до 150 ч без подзарядки) придётся снизить частоту до 1000 Гц. Левая и правая кнопки теперь с оптическими датчиками, рассчитанными на 100 млн нажатий. Это устраняет двойные клики и повышает долговечность.

Впервые Razer использует в колесе не механический, а оптический сенсор. По словам компании, он втрое увеличивает ресурс и делает прокрутку более точной и «чувствительной» во время игры. Новый сенсор отслеживает перемещения с чувствительностью до 45 000 DPI. DeathAdder V4 Pro сохраняет фирменную асимметричную форму под правую руку и довольно крупный корпус, поэтому лучше подойдёт людям с ладонью среднего и большого размера.

Предзаказы уже открыты на сайте Razer, а первые поставки намечены на 24 июля.