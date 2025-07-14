Sony показала специальный версии PlayStation 5 в честь выхода Ghost of Yōtei

Sony готовится к выходу нового эксклюзива Ghost of Yōtei и выпустит красивые лимитированные версии PlayStation 5. Будет два варианта оформления, вдохновлённых традиционным японским искусством.

© Ferra.ru

Один из них выполнен в стиле «кинцуги» — с изображением горы Ётэй, как будто прорисованной золотом. Второй — чёрный, с дизайном в духе японской тушевой живописи суми-э. Оба оформлены на версии PlayStation 5 с дисководом и включают в комплект такой же разрисованный геймпад DualSense и цифровую копию игры. Кроме того, владельцы обычной PS5 и PS5 Pro смогут приобрести только золотую сменную панель.

© Sony

Дата выхода Ghost of Yōtei — 2 октября. В этот же день стартуют продажи лимитированных комплектов. Цены пока не объявлены, Sony сообщит о предзаказах позже. Все товары появятся на официальном сайте PlayStation Store.