Представлен первый российский ноутбук с процессором «Эльбрус»

Омская компания «Промобит» показала на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге прототип первого российского ноутбука для потребителей с отечественным процессором «Эльбрус». Об этом сообщила пресс-служба правительства Омской области.

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Ноутбук под названием BITBLAZE Titan 2С315 вызвал определенный интерес у посетителей выставки. Дело в том, что это первая модель на базе российских процессоров «Эльбрус», ориентированная не только на госструктуры, но и на массовый рынок.

Устройство оснащено 15,6-дюймовым экраном с разрешением Full HD и IPS-матрицей. В ноутбуке установлен двухъядерный процессор «Эльбрус-2С3» с частотой 2,0 ГГц, поддержкой 2D/3D-графики и видеоускорением. Также в нём 32 ГБ оперативной памяти DDR4 (2 планки по 16 ГБ) и твердотельный накопитель на 512 ГБ формата M2.

Серийное производство планируется начать в августе 2025 года.