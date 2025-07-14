В Marvel Rivals стартовал третий сезон

11 июля стартовал третий сезон в Marvel Rivals под названием The Abyss Awakens. В честь этого разработчики выпустили большое обновление 3.0, которое принесло нового персонажа и костюмы.

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Главным нововведением стал ещё один играбельный герой — одна из участниц команды «Люди Икс» Джин Грей в образе Феникса. Она известна не только фанатам комиксов, но и зрителям, которые смотрели фильмы «Люди Икс: Последняя битва» и «Люди Икс: Тёмный Феникс».

Героиня способна стрелять из энергетического бластера, который накапливает искры на врагах — если персонаж получит три искры, то он взорвётся. Радиус взрыва позволяет атаковать и других игроков, которые находятся рядом с целью.

Темой третьего сезона стало противостояние Феникса и бога симбиотов Налла. В связи с этим в игре появились чёрные костюмы, которые доступны для обладателей боевого пропуска. Играбельного персонажа Блэйда добавят в проект в августе.

Marvel Rivals представляет собой мультиплеерный экшен от третьего лица, в котором игроки берут на себя роль различных персонажей. В релизе есть несколько классов: танки, атакующие и поддержка. Экшен доступен бесплатно на PlayStation 5, Xbox Series и ПК.