Названа дата релиза Jotunnslayer: Hordes of Hel

Полноценный релиз игры Jotunnslayer: Hordes of Hel состоится 3 сентября.

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Об этом разработчики студий Games Farm и ARTillery объявили в новом трейлере.

Проект представляет собой вариацию на тему Vampire Survivors в скандинавском сеттинге с roguelike-элементами.

С 21 января текущего года он доступен для ознакомления геймерам в формате раннего доступа. За это время Jotunnslayer успел получить мягкий прием у профильной прессы и признание среди игроков - пользовательский рейтинг на странице в Steam равен 81% на основе 4 тыс. отзывов.

В российском сегменте онлайн-магазина компании Valve цена игры составляет 385 рублей.