Глава Brawl Stars назвал однообразие мобильных игр «смертельным ударом»

Известный игровой журналист Стивен Тотило пообщался с генеральным директором Supercell — студии, известной по таким мобильным хитам, как Brawl Stars и Clash of Clans. Иллка Паананен посетовал на то, что разработка игр для смартфонов заметно подорожала и уже исчисляется семизначными суммами.

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В том числе поэтому Supercell не устроили результаты Squad Busters — за первый год существования соревновательный экшен принёс создателям лишь 100 миллионов долларов. Есть ли схема, которая поможет делать каждую новинку успешной? Потенциально разработчики могли бы выпускать игры по полюбившимся фанатам формулам Brawl Stars и Clash of Clans, но сам Паананен считает такой подход «смертельным ударом» в индустрии мобильных игр.

«Ловушка, в которую мы не хотим попасть, заключается в том, чтобы продолжать повторять и делать всё так, как мы всегда делали, [просто] потому, что это кажется нам успешным. Я думаю, это был бы смертельный удар в нашей отрасли», — заявил управленец.

В любом случае, мобильные игры на данный момент являются локомотивом индустрии. Геймеры не прочь тратить тысячи долларов на внутриигровые покупки в играх-сервисах для смартфонов, о чём говорят успехи Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Marvel Snap и не только.

Что же касается разработки мобильных игр, то студиям стоит закладывать в бюджет не только полноценный релиз, но и последующие обновления. Без постоянного пополнения новым контентом поток микротранзакций снизится, а аудитория потеряет интерес к игре.