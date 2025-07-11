Дополнение Lex Imperialis для Warhammer 40,000: Rogue Trader получило крупное обновление

Игромания.ру

Студия OwlCat выпустила крупное обновление к дополнению Lex Imperialis, которое доступно для Warhammer 40,000: Rogue Trader с июня.

Дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader получило крупное обновление
© Warhammer 40,000: Rogue Trader

В нём (в обновлении 1.4.1) учли «огромное количество» просьб и пожеланий сообщества, в числе которых:

  • ранний рекрутинг Соломона — теперь он может присоединиться к игроку в самом начале 2 главы. А ещё он рассказывает о своем отлёте на Футфол, а не молча исчезает;
  • много повествовательных исправлений;
  • новые реакции на действия игрока и реплики NPC;
  • дополнительные предметы;
  • больше диалогов;
  • новые протоколы для фамильяров и их взаимодействие с Убеждениями;
  • различные визуальные улучшения;
  • портреты в шлемах для нового происхождения Арбитратора;
  • множество технических правок, включая улучшения локализации;
  • и ещё многое другое — в официальном патчноуте.

В настоящее время Owlcat работает над новой игрой серии Warhammer 40,000 с подзаголовком Dark Heresy.

А Rogue Trader успешно показала себя в Xbox Game Pass.