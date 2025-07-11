Дополнение для Warhammer 40,000: Rogue Trader получило крупное обновление

Студия OwlCat выпустила крупное обновление к дополнению Lex Imperialis, которое доступно для Warhammer 40,000: Rogue Trader с июня.

© Warhammer 40,000: Rogue Trader

В нём (в обновлении 1.4.1) учли «огромное количество» просьб и пожеланий сообщества, в числе которых:

ранний рекрутинг Соломона — теперь он может присоединиться к игроку в самом начале 2 главы. А ещё он рассказывает о своем отлёте на Футфол, а не молча исчезает;

много повествовательных исправлений;

новые реакции на действия игрока и реплики NPC;

дополнительные предметы;

больше диалогов;

новые протоколы для фамильяров и их взаимодействие с Убеждениями;

различные визуальные улучшения;

портреты в шлемах для нового происхождения Арбитратора;

множество технических правок, включая улучшения локализации;

и ещё многое другое — в официальном патчноуте.

В настоящее время Owlcat работает над новой игрой серии Warhammer 40,000 с подзаголовком Dark Heresy.

А Rogue Trader успешно показала себя в Xbox Game Pass.