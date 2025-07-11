В Epic Games стартовала очередная раздача

В онлайн-магазине игр компании Epic Games стартовала очередная раздача.

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В этот раз зарегистрированные пользователи платформы могут бесплатно добавить в свою библиотеку две игры.

Аркада Sky Racket разрабатывалась студией Double Dash на стыке двух жанров - shoot'em up и block breaker, где игрок лишен возможности атаковать и должен использовать ракетку, чтобы отбивать вражеские пули.

Figment 2: Creed Valley - это приключенческий боевик, действие которого разворачивается внутри человеческого разума.

Специальное предложение будет действовать неделю - игры можно забрать до 17 июля.