В Epic Games стартовала очередная раздача

В Epic Games Store бесплатно и навсегда отдают две игры
В онлайн-магазине игр компании Epic Games стартовала очередная раздача.
В этот раз зарегистрированные пользователи платформы могут бесплатно добавить в свою библиотеку две игры.
Аркада Sky Racket разрабатывалась студией Double Dash на стыке двух жанров - shoot'em up и block breaker, где игрок лишен возможности атаковать и должен использовать ракетку, чтобы отбивать вражеские пули.
Figment 2: Creed Valley - это приключенческий боевик, действие которого разворачивается внутри человеческого разума.
Специальное предложение будет действовать неделю - игры можно забрать до 17 июля.