В Rainbow Six Siege X изменили систему получения очков славы

Разработчики Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X изменили систему получения очков славы, за которые в игре выдаются награды.

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В заявлении сказано, что в шутер добавили новые ежедневные задания, а также увеличили начисление очков за квесты из боевого пропуска и получение уровня. Процесс получения наград скорректировали, но отметили, что общее количество очков, набранное за сезон, останется прежним.

«Эти обновления направлены на то, чтобы ваше время в Siege приносило больше удовольствия и ощущалось значимым, независимо от того, на что вы его тратите, при этом матчи будут оставаться активными, а подбор игроков стабильным в течение всего сезона», — добавили разработчики.

Теперь получение опыта будет следующим:

500 очков славы за завершение двух матчей в день

1000 очков BP за каждое задание Боевого Пропуска

1000 очков славы за каждое повышение уровня игрока (после 100 уровня количество XP, которое требуется для следующего уровня, расти не будет)

Отмечается, что систему прогрессии продолжат менять и дальше. Игроки уже жаловались на неё и ряд других проблем.

Ранее стало известно, что в Rainbow Six Siege X пройдёт коллаборация с Borderlands. Её анонсировали коротким тизером.