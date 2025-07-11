В Rainbow Six Siege X изменили систему получения очков славы после жалоб игроков
Разработчики Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X изменили систему получения очков славы, за которые в игре выдаются награды.
В заявлении сказано, что в шутер добавили новые ежедневные задания, а также увеличили начисление очков за квесты из боевого пропуска и получение уровня. Процесс получения наград скорректировали, но отметили, что общее количество очков, набранное за сезон, останется прежним.
«Эти обновления направлены на то, чтобы ваше время в Siege приносило больше удовольствия и ощущалось значимым, независимо от того, на что вы его тратите, при этом матчи будут оставаться активными, а подбор игроков стабильным в течение всего сезона», — добавили разработчики.
Теперь получение опыта будет следующим:
- 500 очков славы за завершение двух матчей в день
- 1000 очков BP за каждое задание Боевого Пропуска
- 1000 очков славы за каждое повышение уровня игрока (после 100 уровня количество XP, которое требуется для следующего уровня, расти не будет)
Отмечается, что систему прогрессии продолжат менять и дальше. Игроки уже жаловались на неё и ряд других проблем.
Ранее стало известно, что в Rainbow Six Siege X пройдёт коллаборация с Borderlands. Её анонсировали коротким тизером.