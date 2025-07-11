В Роскачестве сообщили о запуске исследования компьютерных игр
Их проверят на наличие скрытых манипуляций, используемых разработчиками для привлечения денежных средств игроков.
Мониторингом займётся центр цифровой экспертизы ведомства. Всего эксперты выделили 16 основных способов для удержания внимания игроков. Речь идёт, в том числе, о покупке «лутбоксов» и участие во временных акциях, которые вызывают у человека страх упустить выгоду.
Тестирование игр начнётся в августе. Планируется исследовать около десяти игр, их список будет постоянно пополняться, подчеркнули в Роскачестве. Первые результаты проверки будут опубликованы в сентябре.