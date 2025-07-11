Восторг и сравнения с «Призраком Цусимы» — геймеры оценили геймплей Ghost of Yotei

Sony и Sucker Punch провели геймплейную презентацию Ghost of Yotei, на которой также поделились подробностями о сюжете, исследовании, сражениях и других элементах игры.

Ролик на официальном YouTube-канале PlayStation лидирует в игровых трендах и собирает положительные комментарии. С премьеры у него накопилось более 1,2 млн просмотров и 91 тыс лайков (против 5,4 тыс дизлайков).

На YouTube действительно много восторга. Пользователи хвалят разработчиков за решение не менять основы игрового процесса Ghost of Tsushima, а вместо этого добавить различные улучшения. Например, стойки Дзина уступили дорогу большему количеству оружия.

В целом местная аудитория ждёт игру, просит не убивать ни волка, ни лошадь, и восхищается представленными режимами, особенно режимом Ватанабе в лоу-фай-эстетике.

Тем временем пользователи на форумах вроде Reddit переживают, что Sucker Punch действительно готовит Ghost of Tsushima 2, поэтому персональные минусы первой игры перекочуют во втору.

К примеру, некоторые геймеры указывают на «пустой мир» в «Цусиме» и не очень интересного главного героя. Поэтому на Ghost of Yotei они поглядывают с опаской.

Релиз Ghost of Yotei про одинокую наёмницу Ацу на пути мести ожидается 2 октября только для PS5.

В этот же день в продаже появятся новые лимитированные консоли PlayStation и DualSense.