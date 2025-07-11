В хайповой игре про скалолазов Peak появился русский язык

Разработчики хайповой игры про скалолазов Peak выпустили свежий патч. С его выходом в тайтле появилась поддержка 11 языков, включая русский. Помимо него, в том числе добавили немецкий, итальянский, японский, корейский и другие языки.

© Чемпионат.com

Peak представляет собой совместную игру о восхождении, где малейшая ошибка может привести к гибели. Играть можно как в одиночку, так и в компании друзей, что, конечно, веселее. Цель — сбежать с таинственного острова, а чтобы это сделать, нужно подняться на вершину вулкана и дождаться эвакуации.

Peak резко стала популярной после выхода, и её продажи меньше чем за месяц достигли 4,5 млн копий.