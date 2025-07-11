Donkey Kong Bananza начинали разрабатывать для первой Nintendo Switch

Donkey Kong Bananza, которая готовится к выходу на Nintendo Switch 2, изначально разрабатывалась для консоли первого поколения. Об этом рассказал продюсер Кенто Мотокура.

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«Изначально разработка этой игры велась на Nintendo Switch 1. В то время мы всё ещё использовали воксельную технологию и обдумывали множество различных идей для приложений», — сказал Мотокура.

По его словам, когда разработчики узнали о планах по выпуску новой консоли, они переориентировались на неё. Директор игры Казуя Такахаси добавил, что команда хотела добиться разрушаемости окружения. На Nintendo Switch 2, отметил он, подобную механику можно было бы реализовать лучше. Такахаси также заявил, что разработка для новой портативки дала возможность вносить масштабные изменения в окружение.

Кроме того, на Switch 2 есть возможность использования мыши, что открывает новые функции для совместной игры.

Donkey Kong Bananza выйдет на Nintendo Switch 2 17 июля. Ранее стали известны новые подробности о предстоящей игре. Игровые издания уже оценили её.