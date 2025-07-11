Кроссовер Fortnite с Суперменом обзавелся подробностями

11 июля в Fortnite стартует коллаборация с Суперменом, приуроченная к выходу фильма Джеймса Ганна. Разработчики показали трейлер и рассказали, что ждёт игроков.

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В режимах «Королевская битва» и «Zero Build» на карте будет появляться загадочный кристалл. Первые игроки, добравшиеся до него, превратятся в Человека из стали и получат его способности. После смерти эффект пропадёт.

15 июля в игре появится Крепость одиночества, где пользователи смогут обменять игровую валюту на новое оружие. В Fortnite добавят эффект «Бурлящая скорость» — бегаешь быстрее, тратишь меньше энергии.

Обновлённый скин Супермена можно будет получить, достигнув 12 уровня боевого пропуска. Естественно, к нему добавили планер «Ежедневный полёт», накидку «Супер-плащ», кирку «Кристальный разрушитель» и эмоцию «Супер-спасение».

Ранее сообщалось, что в очередном обновлении режима Blitz Royale вернётся популярная карта «Мегаполис».