Вышел трейлер аниме-шутера Fate Trigger с датой старта бета-теста

Российская Газета

Авторы Fate Trigger выпустили новый трейлер своей грядущей игры.

Вышел трейлер аниме-шутера Fate Trigger с датой старта бета-теста
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В ролике называется дата старта закрытого бета-тестирования - 24 июля.

Разработкой занимается студия Saroasis - очередное дочернее подразделение китайского гиганта Tencent.

Создатели описывают свою работу следующим образом:

"Тактический геройский шутер в стиле 3D-аниме на основе Unreal Engine 5 с мультиплатформенной поддержкой. Динамичный мир парящих островов ждет вас - станьте метким стрелком с особыми навыками, продумывайте стратегию и участвуйте в схватках".

Заявлено несколько режимов, включая "Королевскую битву".