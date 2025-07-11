Вышел трейлер аниме-шутера Fate Trigger с датой старта бета-теста
Авторы Fate Trigger выпустили новый трейлер своей грядущей игры.
В ролике называется дата старта закрытого бета-тестирования - 24 июля.
Разработкой занимается студия Saroasis - очередное дочернее подразделение китайского гиганта Tencent.
Создатели описывают свою работу следующим образом:
"Тактический геройский шутер в стиле 3D-аниме на основе Unreal Engine 5 с мультиплатформенной поддержкой. Динамичный мир парящих островов ждет вас - станьте метким стрелком с особыми навыками, продумывайте стратегию и участвуйте в схватках".
Заявлено несколько режимов, включая "Королевскую битву".