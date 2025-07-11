Сборник Tony Hawkʼs Pro Skater 3+4 тепло приняли в Steam

Сборник симуляторов скейтборда Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 уже доступен на PC, PlayStation, Xbox (включая Game Pass) и Nintendo Switch.

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В России он недоступен. Официальной поддержки русского языка тоже нет. Потому что Activision.

Напомним, что оценка обновлённых версий культовых игр получила тёплый приём критиков. А что насчёт игроков?

В Steam пиковый онлайн Tony Hawkʼs Pro Skater 3+4 за первые часы после релиза достиг 1 543 игроков одновременно.

Рейтинг «в основном положительный» — на основе 233 опубликованных обзоров (73% одобрения).

В целом сборник советуют тем, кто получил удовольствие от Tony Hawkʼs Pro Skater 1+2 или хочет вновь окунуться в классический геймплей франшизы.

При этом некоторые фанаты, игравшие в серию с детства, разочаровались вырезанным контентом. Тут и и музыка пострадала, и режим карьеры, и карты, и персонажи, и всякие секреты, и многое другое.