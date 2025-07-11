В начале июня разработчики игры Atomic Heart анонсировали продолжение. Студия Mundfish представила трейлер сиквела, в котором можно увидеть знакомых и полюбившихся персонажей.«Лента.ру» рассказывает, что известно об игре Atomic Heart 2 на данный момент: дата выхода в России, платформы, сюжет, геймплей и другие подробности.

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Дата выхода

Студия Mundfish анонсировала продолжение Atomic Heart во время шоу Summer Game Fest 2025. Однако релиз сиквела состоится еще нескоро: игра находится в активной стадии разработки, и создатели пока не называют даже примерные сроки ее выхода.

При этом в сети уже есть предположения о том, как долго игрокам предстоит ждать момента выхода. По одной из версий, релиз запланирован на 2026 год, по другой — Atomic Heart 2 увидит свет не раньше 2027-го. Но совершенно точно ясно, что в 2025 году сиквел ждать не стоит.

Ожидается, что Atomic Heart 2 выйдет в 2026 или 2027 годах

Платформы

Точно известно, что Atomic Heart 2 выйдет на ПК — официальная страница игры в Steam уже доступна. Там сказано, что игра будет поддерживать 14 разных языков, причем озвучку можно будет выбрать на восьми из них, в том числе на русском, английском и французском. Для остальных доступны только субтитры и интерфейс.

Сиквел популярного шутера от первого лица выйдет и на других платформах.

PlayStation 5; Xbox Series X; Xbox Series S.

Сюжет

Atomic Heart 2 — это приключенческая ролевая игра в жанре экшен. Особое внимание в ней уделят сюжету и свободе действий геймеров, обещают разработчики.

Сиквел Atomic Heart рассказывает о новых событиях, разворачивающихся в ретрофутуристической вселенной с альтернативной историей. На этот раз действие достигает глобальных масштабов описание Atomic Heart 2 на официальном сайте

Сюжет Atomic Heart 1

Atomic Heart вышла в феврале 2023 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, и Xbox Series X/S. Действие игры разворачивается в альтернативном СССР 1950-х годов, где советские ученые совершили технологический прорыв и начали массовое производство роботов, призванных служить людям.

Сеттинг вселенной Atomic Heart В 1936 году советский ученый Дмитрий Сеченов совершает революционное открытие, создав программируемый жидкий модуль «Полимер». Эта технология становится основой для масштабной автоматизации, освобождая граждан СССР от тяжелого физического труда. Когда начинается Вторая мировая война, Советский Союз одерживает быструю победу. Однако в 1942 году нацисты, находясь на грани поражения, выпускают смертельный вирус «коричневой чумы», который убивает миллионы людей по всему миру. В результате возникает глобальный спрос на советских роботов, которые должны восполнить потери рабочей силы. В послевоенные годы Сеченов представляет новую разработку — «Коллектив 1.0», сетевой ИИ, объединяющий всех роботов в единую систему для максимальной эффективности. А затем — создает нейроконнектор «Мысль», позволяющий людям напрямую взаимодействовать с машинами через полимерные импланты. Планируется, что одновременный запуск «Коллектива 2.0» и нейроконнекторов откроет новую эру пострабочего общества. Запуск запланирован на 13 июня 1955 года, однако он проходит неудачно, и на «Предприятии 3826» начинается хаос.

Сюжет игры начинается с катастрофы 13 июня 1955 года. В этот день на секретном «Предприятии 3826» (главном научно-исследовательском центре альтернативного Советского Союза) роботы внезапно выходят из-под контроля, атакуют персонал и захватывают объект.

Главный герой — майор Сергей Нечаев, оперативник советской разведки под позывным П-3 и друг доктора Дмитрия Сеченова. Нечаева пригласили на «Предприятие 3826», чтобы он помог внедрить новую нейросеть в роботов. Однако по пути на него неожиданно нападают взбунтовавшиеся машины.

Добравшись до «Предприятия», П-3 узнает, что ведущий инженер проекта саботировал деятельность нейросети, которая управляет роботами на данный момент, из-за чего они убили почти всех сотрудников-людей и захватили комплекс. Сеченов просит П-3 найти и задержать этого ученого.

П-3 предстоит отправиться в опасное для жизни путешествие, чтобы раскрыть тайну восстания машин. Главный герой использует уникальную перчатку, которая наделяет его особыми способностями в бою. С ее помощью он может:

применять телекинез; замораживать противников; атаковать электрическими разрядами.

В процессе геймеры исследуют как подземные лаборатории комплекса, так и масштабные открытые локации, соединенные сетью железных дорог. Они сражаются с вышедшими из строя роботами и мутировавшими созданиями, используют разные виды оружия. Речь идет не только по стандартных пистолетах, но и о созданных из найденного сырья образцах, которые можно улучшать по ходу игры.

Игра предлагает две разные концовки в зависимости от выборов главного героя по ходу прохождения

Кроме основного тайтла, разработчики выпустили несколько дополнений к Atomic Heart, сюжет которых продолжает события из оригинального проекта.

Сюжет Atomic Heart 2

О том, что произойдет во вселенной игры в сиквеле, информации пока очень мало. Геймдиректор студии Mundfish Роберт Багратуни рассказал только, что Atomic Heart 2 станет продолжением первой части.

Действие происходит в ретрофутуристическом мире Atomic Heart, в антиутопическом Советском Союзе. Он становится своего рода Кремниевой долиной Роберт Багратуни uеймдиректор студии Mundfish

Судя по всему, в числе локаций будут летающий город и космическая станция: их можно заметить в трейлере. При этом добраться до станции помогает так называемая китовая транспортная система.

«В научной фантастике 60-х была очень распространена тема эволюции человека и стремления выйти за пределы возможного. История Atomic Heart 2 на самом деле является началом этого движения. Определенно там будет много драматизма — мы не хотим вдаваться в подробности, но да, это начало трансформации людей: они покидают Землю и отправляются к звездам», — отметил Багратуни.

Из видео понятно, что в игре вновь появится П-3 — майор Сергей Нечаев. Ожидается, что у него будет компаньон, но пока нет информации, о ком (или о чем) именно идет речь. Также не ясно, в каком качестве вернется сам П-3 — возможно, главным героем сиквела будет новый персонаж.

В трейлере показали и полюбившихся многим роботов-Близняшек. По словам создателей игры, знакомые по первой части персонажи сыграют важную роль в сюжете. Кроме них, в сиквеле появятся новые герои, мотивация которых неоднозначна.

Геймплей

Игру делают на движке Unreal Engine 5, официально выпущенном в 2022 году.

Разработчики отметили, что геймеров ждет «переосмысленная и улучшенная боевая система», которая позволит использовать одновременно две руки. Кроме того, игрок сможет сочетать навыки перчатки П-3 с оружием ближнего и дальнего боя.

Мультиплеера в Atomic Heart 2 не будет

Известно, что открытый мир игры станет еще более открытым, многоуровневым и реиграбельным.

«Мы получили много отзывов от игроков. Например, город Челомей был очень красивым, и люди хотели узнать его получше. Поэтому мы хотим дать игрокам больше возможностей для исследования и чтобы они действительно не торопились, изучая город и его достопримечательности», — подчеркнул Багратуни.

Игроков будет ждать больше выборов, которые окажут влияние на сюжет, а между миссиями появятся новые занятия. Кроме того, Atomic Heart 2 будет отличаться продвинутой прокачкой навыков (которых станет больше) и более глубокой настройкой оружия.