Сервис Steam играет важную роль в развитии видеоигр в России. Его не станут блокировать, заявил первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

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По его словам, ряд зарубежных онлайн-игр стал работать через российских паблишеров. Парламентарий также подчеркнул, что желание получить эксклюзивные условия требует от паблишера вести переговоры, а не вводить блокировки.

Кроме того, Горелкин призвал назначить федеральный орган исполнительной власти, который будет ответственен за развитие видеоигр в РФ. Он не исключил, что данная задача может быть возложена на Минцифры.

Ранее производитель электроники Fplus в рамках конференции ЦИПР-2025 представил свой прототип российской игровой консоли. На нем можно запускать игры, чтобы тестировать производительность и получать информацию, необходимую для отладки.

Прототип пока представлен в трех вариантах, которые отличаются форм-фактором: размерами экрана, расположением кнопок и так далее. Также устройства отличаются операционными системами, все они – отечественные