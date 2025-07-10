Marvel’s Venom могут анонсировать лишь в конце года

Инсайдер Detective Seeds, который верно назвал окно релиза ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion, поделился свеженьким слухом. И в этот раз он вновь тесно связан с Sony: если ранее инсайдер рассказал про нескорый анонс PlayStation 6, то теперь обсудил одну из будущих игр внутренней студии японской корпорации.

© Игромания.ру

Речь идёт про потенциальную Marvel’s Venom — спин-офф Marvel’s Spider-Man 2 про одного из злейших врагов Человека-паука. Впервые упоминание игры было найдено в утёкших документах Insomniac Games, но никакой официальной информации не поступало. И вряд ли она появится в ближайшие месяцы.

Detective Seeds предполагает, что ждать анонс Marvel’s Venom стоит либо в сентябре (вероятно, на очередной трансляции State of Play), либо уже в конце года — на The Game Awards 2025. Также инсайдер подтвердил недавние слухи о том, что релиз намечен на 2026 год (несмотря на слитые планы выпуска игры осенью этого года).

Отметим, что Detective Seeds свойственно ошибаться, поэтому полностью доверять новым предположениям инсайдера не стоит. Например, он ошибочно заявлял о релизе Ghost of Yotei этим летом.

Никаких других подробностей о Marvel’s Venom нет, но поклонники остались крайне воодушевлены слухом. В первую очередь из-за того, что у Венома никогда не было полноценной крупнобюджетной игры. Также фанаты вселенной Marvel’s Spider-Man остались без дополнений ко второй части, поэтому игра про Венома может расширить богатый сюжет.