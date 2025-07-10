Ритмичная Patapon 1+2 Replay получила релизный трейлер

Издательство Bandai Namco поделилось релизным трейлером Patapon 1+2 Replay — сборника, который объединил в себе культовые Patapon и Patapon 2. Ролик демонстрирует как забавные сюжетные сцены игры, так и ритмичный геймплей, в котором армия «патапонов» сокрушает своих врагов.

© кадр из игры

Хоть Patapon 1+2 Replay и выйдет ночью 11 июля, поклонники заранее предвещают переизданию высокие оценки критиков и даже звание «Игры года» (хотя в последнем случае, признаться, без иронии не обошлось). Геймеры, игравшие в оригиналы ещё на PlayStation Portable, рады увидеть обновлённые версии любимых игр, которые также будут доступны на более широком списке платформ — PC, PlayStation 5 и Nintendo Switch.

«ПАТА ПАТА ПАТА ПОН!», — кричат фанаты.

Пока журналисты не поделились рецензиями Patapon 1+2 Replay. Вероятно, они появятся в ближайшее время, либо же после релиза.

Ранее разработчики Patapon 1+2 Replay выпускали обзорный ролик с игровым процессом. На месте останутся все полюбившиеся поклонникам элементы: милый стиль, забавные ситуации и ритмичный геймплей. Однако переиздание привносит современные новшества: графику обновили для поддержки высоких разрешений экранов, а упростить прохождение получится с помощью детальных настроек сложности.

Системные требования Patapon 1+2 Replay получились невысокими на фоне актуальных новинок. PC-игрокам понадобится следующее железо:

Минимальные требования (низкие настройки графики, 60 FPS, 1080p)

Видеокарта — Intel Arc A580, AMD Radeon R7 370 или Nvidia GeForce GTX 750Ti;

Процессор — Intel Core i3-3225 или AMD A6-7400K;

Оперативная память — 4 ГБ;

Свободное место — 3 ГБ.

Рекомендуемые требования (высокие настройки графики, 60 FPS, 1080p)

Видеокарта — Intel Arc A750, AMD Radeon RX 5700 XT или Nvidia GeForce GTX 1660 Super;

Процессор — Intel Core i5-7600K или AMD Ryzen 3 3100;

Оперативная память — 4 ГБ;

Свободное место — 3 ГБ.

Отметим, что игрокам Patapon 1+2 Replay придётся столкнуться с некоторыми ограничениями. Игра выйдет без поддержки русского языка, а PC-игроки не смогут использовать мышь для управления.