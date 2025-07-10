Летняя распродажа Steam закончится сегодня
Масштабная двухнедельная распродажа в Steam подходит к концу: до её окончания остаётся меньше шести часов, поэтому желающим выгодно приобрести что-то из собственного списка желаемого или поискать скрытые игровые алмазы стоит озаботиться этим. Скидки закончатся сегодня в 20:00 мск.
Последнее время Steam на своих распродажах выделяет отдельную секцию под игры с рекордными скидками. На этот раз сюда попали следующие релизы со снижением цены на 90%.
- GRIS
- Furi
- «Хаус Флиппер»
- Little NIghtmares 2
- Outlast 2
- Black Mesa
- Robocop: Rogue City
- Beyond: Two Souls
- Besiege
- Crypt of the NecroDancer.
Если у вас аккаунт другого региона, то со скидкой также можно купить «Стражей Галактики», Borderlands 3 (на неё вообще скидка в 95%), Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, Star Wars: Battlefront 2, Jurassic World Evolution 2, Riders Republic и Kerbal Space Program.