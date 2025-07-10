Летняя распродажа Steam закончится сегодня

Чемпионат.com

Масштабная двухнедельная распродажа в Steam подходит к концу: до её окончания остаётся меньше шести часов, поэтому желающим выгодно приобрести что-то из собственного списка желаемого или поискать скрытые игровые алмазы стоит озаботиться этим. Скидки закончатся сегодня в 20:00 мск.

Летняя распродажа Steam закончится сегодня
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Последнее время Steam на своих распродажах выделяет отдельную секцию под игры с рекордными скидками. На этот раз сюда попали следующие релизы со снижением цены на 90%.

  • GRIS
  • Furi
  • «Хаус Флиппер»
  • Little NIghtmares 2
  • Outlast 2
  • Black Mesa
  • Robocop: Rogue City
  • Beyond: Two Souls
  • Besiege
  • Crypt of the NecroDancer.

Если у вас аккаунт другого региона, то со скидкой также можно купить «Стражей Галактики», Borderlands 3 (на неё вообще скидка в 95%), Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, Star Wars: Battlefront 2, Jurassic World Evolution 2, Riders Republic и Kerbal Space Program.