Летняя распродажа Steam закончится сегодня

Масштабная двухнедельная распродажа в Steam подходит к концу: до её окончания остаётся меньше шести часов, поэтому желающим выгодно приобрести что-то из собственного списка желаемого или поискать скрытые игровые алмазы стоит озаботиться этим. Скидки закончатся сегодня в 20:00 мск.

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Последнее время Steam на своих распродажах выделяет отдельную секцию под игры с рекордными скидками. На этот раз сюда попали следующие релизы со снижением цены на 90%.

GRIS

Furi

«Хаус Флиппер»

Little NIghtmares 2

Outlast 2

Black Mesa

Robocop: Rogue City

Beyond: Two Souls

Besiege

Crypt of the NecroDancer.

Если у вас аккаунт другого региона, то со скидкой также можно купить «Стражей Галактики», Borderlands 3 (на неё вообще скидка в 95%), Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, Star Wars: Battlefront 2, Jurassic World Evolution 2, Riders Republic и Kerbal Space Program.