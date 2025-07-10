Авторы нового Indiana Jones никогда не рассматривали вид от третьего лица

MachineGames с самого начала хотела делать Indiana Jones and the Great Circle от первого лица. Другая перспектива никогда не рассматривалась.

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Команда сама очень любит вид от первого лица в играх и считает его отличным инструментом повествования. К тому же в Indiana Jones and the Great Circle игроки не просто отправляется в приключение с Инди — они становятся Инди.

«Если вы собираетесь стать Индианой Джонсом, вам нужно видеть его глазами и почувствовать себя на его месте», — объяснил дизайн-директор MachineGames Йенс Андерссон.

Несмотря на всю любовь, работа над этим элементом заняла у MachineGames очень много времени. Годы.

«Так как нам заставить игрока почувствовать себя Индианой Джонсом [от первого лица]? Мы знали, что будет очень сложно, но, как нам кажется, задача была успешно выполнена. Конечно, на это ушли годы, но это была не самая сложная часть разработки. Я бы выделил множество других моментов, с которыми нам удалось справиться только под конец [производства]».

Indiana Jones and the Great Circle вышла в декабре 2024 года только на PC и Xbox Series. В апреле 2025 года она добралась до PS5.

А в сентябре к игре выпустят сюжетное дополнение The Order of Giants — с официальным текстовым переводом на русский язык.