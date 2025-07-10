Кен Левин назвал Expedition 33 примером успешной одиночной игры

Кен Левин, создатель BioShock, обсудил место одиночных сюжетных игр в текущих реалиях игровой индустрии. По мнению разработчика, на подобные игры до сих пор существует большой спрос. И Левин не поскупился на перечисление громких и актуальных примеров.

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Baldur’s Gate III, Kingdom Come: Deliverance 2 и Clair Obscur: Expedition 33 — примеры игр без дополнительной монетизации, ААА-уровня и с одиночной сюжетной кампанией. Все они стали крайне успешными среди ценителей видеоигр — аудитория готова «вознаграждать» такой подход к разработке.

«Они являются традиционными однопользовательскими играми, и в них нет подобной монетизации [боевые пропуски, премиум-валюта и так далее]. Я думаю, что аудитория вознаграждает эти игры, особенно на поприще AAA, потому что игры [этого уровня] могут стать настолько дорогими [в производстве], что в них захотят использовать другие методы монетизации», — заявил Кен Левин.

Отдельно создатель BioShock отметил свою будущую игру — иммерсивный шутер Judas. Левин называет его «игрой очень старой школы», в которой студия Ghost Story Games отказалась от многопользовательских и сервисных элементов. Главная цель — заинтересовать игрока и погрузить его в сюжет.

При этом Кен Левин не винит разработчиков, которые добавляют различные способы монетизации в свои игры. Не каждому удаётся работать вместе с издателем, который «верит» в своих подопечных — именно поэтому студиям приходится придумывать способы заработка денег, чтобы отбить затраты на разработку игры.

Увы, даже примерное окно релиза Judas не называется — новый «долгострой» Левина получил первый трейлер ещё в 2022 году. Разработчики лишь изредка делятся информацией об источниках вдохновения и не только.