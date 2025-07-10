Трэвис Скотт упомянул GTA 6 в новом клипе, фанаты уже строят теории

Американский рэп-исполнитель Трэвис Скотт сделал небольшую отсылку на Grand Theft Auto VI в своем новом клипе.

© GTA

На последних секундах ролика 2000 EXCURSION в кадре появилась машина. На её номерах и заметили надпись GTA 6

Среди фанатов начала распространяться теория, что таким образом Трэвис Скотт намекнул на появление собственной радиостанции в предстоящей игре. Возможно, речь идёт не только о песнях самого Скотта, а о полноценном радио его студии Cactus Jack.

© скриншот из клипа

Теория небезосновательная, учитывая то, что некоторое время назад музыкант и продюсер Джеремейн Дюпри анонсировал радио с неизданными треками Дрейка. По его словам, станция будет доступна игрокам в GTA 6.

О работе над GTA 6 рассказывали и другие рэперы. Например, T-Pain, который признался, что Rockstar попросили его не играть на ролевом сервере GTA 5 во время записи музыки к следующей части серии.

Ранее разработчики GTA 6 начали искать людей, которые переведут маркетинговые материалы на русский язык. Косвенно это подтверждает, что игру локализуют.

Также сообщалось, что для GTA 6 могут выпустить мобильное приложение.