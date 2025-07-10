Блогер Miner TechTips прокачал Asus ROG Ally при помощи аккумулятора от ноутбука

Газета.Ru

Блогер с YouTube-канала Miner TechTips продемонстрировал способ радикального увеличения автономности портативной игровой приставки Asus ROG Ally. Для этого он заменил стандартную батарею устройства на гораздо более емкий аккумулятор от ноутбука.

Блогер прокачал Asus ROG Ally при помощи аккумулятора от ноутбука
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В рамках своего эксперимента энтузиаст взял оригинальную модель Asus ROG Ally со штатным аккумулятором емкостью 40 Втч и интегрировал в нее элемент питания от ноутбука ROG Strix G15 на 90 Втч. Столь серьезная модификация потребовала и конструктивных изменений: блогеру пришлось спроектировать и напечатать на 3D-принтере новую заднюю панель корпуса, а также доработать крепление для SSD-накопителя.

В результате время автономной работы консоли в ресурсоемких играх увеличилось с 1-1,5 часов до 3-4 часов. Обратной стороной столь существенного апгрейда стало увеличение массы устройства с 670 до 813 граммов.

Автор эксперимента отмечает, что подобная модернизация является уникальным проектом для энтузиастов. Тем не менее, она наглядно демонстрирует потенциал портативных игровых систем и то, каких показателей автономности они могли бы достичь при использовании более емких аккумуляторов от производителей.

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