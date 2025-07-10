Блогер прокачал Asus ROG Ally при помощи аккумулятора от ноутбука

Блогер с YouTube-канала Miner TechTips продемонстрировал способ радикального увеличения автономности портативной игровой приставки Asus ROG Ally. Для этого он заменил стандартную батарею устройства на гораздо более емкий аккумулятор от ноутбука.

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В рамках своего эксперимента энтузиаст взял оригинальную модель Asus ROG Ally со штатным аккумулятором емкостью 40 Втч и интегрировал в нее элемент питания от ноутбука ROG Strix G15 на 90 Втч. Столь серьезная модификация потребовала и конструктивных изменений: блогеру пришлось спроектировать и напечатать на 3D-принтере новую заднюю панель корпуса, а также доработать крепление для SSD-накопителя.

В результате время автономной работы консоли в ресурсоемких играх увеличилось с 1-1,5 часов до 3-4 часов. Обратной стороной столь существенного апгрейда стало увеличение массы устройства с 670 до 813 граммов.

Автор эксперимента отмечает, что подобная модернизация является уникальным проектом для энтузиастов. Тем не менее, она наглядно демонстрирует потенциал портативных игровых систем и то, каких показателей автономности они могли бы достичь при использовании более емких аккумуляторов от производителей.

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