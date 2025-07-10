Названа дата выхода новый игры от авторов «Смуты» с линейным сюжетом

Российская студия Cyberia Nova, известная по ролевому экшену «Смута», раскрыла подробности своей новой игры — «Земский Собор».

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Это приключенческий экшен от третьего лица с линейным сюжетом, который расскажет о событиях после Смутного времени. Главный герой — казак Кирша, соратник Юрия Милославского. Вместе с ним игроки погрузятся в политические интриги Земского собора и попытаются не допустить избрания на царство какого-нибудь иноземца или предателя.

Погрузиться в атмосферу эпохи помогут историческая достоверность и повествование от лица Кирши, в котором используется приём «ненадёжного рассказчика».

«„Земский собор“ — новая история о событиях, развернувшихся после Смутного времени, рассказанная от лица главного героя — казака Кирша, соратника Юрия Милославского. Игра погружает в закулисные интриги Земского собора 1613 года. Тогда для избрания нового царя делегаты съехались со всех концов русской земли. Многие претендовали на престол, в том числе и иностранцы, — но не было среди них достойного кандидата. Кирша стремится не допустить на трон иноземцев, а также предателей. Для этого герою потребуется не только острый ум и смекалка, но и острая сабля».

Авторы «Земского Собора» переосмыслили основные механики и добавили новую систему мирного и боевого передвижения, новые сюжетные элементы, а также новые интерактивные возможности вроде QTE и мини-игр.

«Особое внимание уделено системам боя и стелса — игроки смогут сражаться, используя комбинации ближнего и дальнего боя, а также скрытно устранять противников с помощью метательных ножей и другого оружия. Также игрок сможет активно взаимодействовать с окружением при помощи элементов QTE (Quick Time Events) и мини-игр», — креативный директор студии «Сайберия Нова» Сергей Русских.

«Земский Собор» выходит 4 ноября на площадке VK Play. Проект рассчитан на игроков от 12 лет.