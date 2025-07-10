Из Roblox удалили запрещенные материалы по требованию Роскомнадзора

Издание RT сообщило, что Роскомнадзор потребовал у владельцев платформы Roblox удалить из неё все запрещённые материалы, связанные с пропагандой нетрадиционных семейных ценностей.

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По данным от ведомства, платформа выполнила предписание и действительно избавилась от запрещённого контента.

Распространение подобной информации нарушает законодательство России. Требование Роскомнадзора исполнено, указанный контент удалён с платформы «Роблокс».

Roblox — популярная видеоигровая платформа, на которой доступны не только игры создателей «Роблокс», но и тысячи творений обычных людей: от самых лёгких игр для детей до полноценных конкурентов какой-нибудь Call of Duty.