Геймеры боятся, что «Блэйд» авторов Dishonored выйдет в 2028–2030 годах

В сети обратили внимание на свежий финансовый отчёт Arkane Studios с данными за 2024 год.

© Marvel’s Blade

В нём говорится о разработке неназванной AAA-игры для ZeniMax и Microsoft, и многие считают, что речь идёт о Marvel’s Blade. Поэтому далее будем говорить о ней (а не о потенциальной Dishonored 3).

Сообщается, что проект перешёл на стадию активного производства в конце 2024 года, после «утверждения прототипа». Далее упоминается предполагаемая дата для налоговых вычетов по игре — ноябрь 2027 года. Пользователи форумов выразили мнение, что релиз Marvelʼs Blade состоится как раз в этот период.

Однако игроки также боятся, что активная разработка займёт не 2-3 года, а около 5. И тогда «Блэйд» выйти в свет где-то в 2028–2030 годах.

К обсуждению новости на Resetera присоединился известный инсайдер Shinobi602. Он напомнил, что производство AAA-игр обычно занимает 2-3 года (за редким исключением вроде какой-нибудь GTA), поэтому вряд ли на «Блэйд» уйдёт 4-6 лет.

Marvelʼs Blade авторов Dishonored и Deathloop анонсировали ещё в 2023 году. По данным инсайдера, игра выйдет на двух поколениях Xbox в 2027 году.

Также есть информация о том, что Arkane Lyon не попала под недавние сокращения Microsoft.