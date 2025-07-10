Subnautica 2, сиквел известной подводной выживалки, перенесли на 2026 год

Разработчики подводной выживалки Subnautica 2 объявили о её переносе на 2026 год. Сначала информацией об этом поделился известный журналист Джейсон Шрайер, но потом данные подтвердила студия Unknown Worlds.

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По словам авторов, после тестирования тайтла они обнаружили слабые места игры, поэтому, чтобы их исправить, было принято решение о переносе на следующий год. Студия пообещала активнее делиться подробностями о разработке Subnautica 2 в течение следующих месяцев.

Чтобы хоть как-то подбодрить фанатов, разработчики показали первый геймплейный трейлер тайтла, в котором можно увидеть изучение подводного мира

Геймплейный трейлер

Видео доступно на YouTube-канале Subnautica. Права на видео принадлежат Unknown Worlds.