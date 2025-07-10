Анонсирована PS5-версия S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

GSC Game World подтвердила выход S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro.

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Ранее шутер считался консольным эксклюзивом Xbox Series X/S, но теперь доберётся и до пользователей Sony. Релиз запланирован на конец 2025 года, точная дата пока не объявлена.

Разработчики пообещали полноценную поддержку функций контроллера DualSense, включая адаптивные триггеры и виброотдачу. Также готовятся отдельные улучшения для PS5 Pro — возможно, речь о повышенной частоте кадров и улучшенной графике.

В основе S.T.A.L.K.E.R. 2 лежит Unreal Engine 5. Игра может похвастаться открытым миром без загрузок, нелинейным сюжетом и проработанной атмосферой Зоны.

На Xbox и ПК релиз состоялся еще в 2024 году.