Почему компьютерные игры все больше захватывают москвичей

Пока одни родители бьют тревогу, что игровые персонажи становятся лучшими друзьями подростков, другие вместе с детьми залипают к экранам. Что же происходит с ними в жизни и виртуальной реальности? Почему столичные власти поддерживают создателей фантастических персонажей?

© Российская Газета

Компьютерный гений

Приключения, стратегии, головоломки, экшен, близкие к реальности симуляторы, позволяющие почувствовать себя в роли продавца и миллионера, - самые популярные игры. За ним москвичи в возрасте от 20 до 30 лет проводят до 10 часов в неделю, а подростки от 12 лет - свыше 20 часов. Люди постарше, среди которых и родители юных игроков, тратят на игры в неделю около пяти часов.

"В этих цифрах нет ничего страшного, компьютерные игры - не пустая трата времени, а новый вид искусства, как театр, кино или балет. Никто же не ругает родителей за то, что они смотрят турецкие сериалы, прекращая контакты с миром? Вот и игры давно перестали быть просто развлечением, у них есть жанры, как у литературы. Игрок проживает те же эмоции со своими героями, как если бы он читал книгу, с ними можно и посмеяться и поплакать", - уверен Егор Томский, разработчик и руководитель WATT Studio, куратор проектов и преподаватель в Школе дизайна НИУ ВШЭ.

На очередном тест-драйве для игроманов, который проводит для разработчиков Агентство креативных индустрий Москвы в рамках проекта "Фабрика видеоигр" на Большой Никитской, Егор включил на компьютере свое детище - игру "Царевна".

"Это первая в мире компьютерная игра по мотивам произведения А.С. Пушкина "Сказка о царе Салтане", - рассказывает он желающим поиграть, из которых к компьютерам выстроились очереди. 16-летняя Диана Емельянова успела раньше всех и захватила мышку. На экране появляется царевна, которой предстоит сразиться с ведьмами и упырями. "Что-то я не помню такого у Пушкина, - говорит Диана. - Вау, а царевна танцует, это что, балет?"

"Да, у царевны уникальный боевой стиль, в его основе балет. Каждое движение нам подсказала прима-балерина Большого театра Алена Ковалева. Пируэты и фуэте в битве с чудищем превращают игру в спектакль", - говорит Егор. А для самых дотошных уточняет связь с Пушкиным: "Царевна-Лебедь скрывается от ордена Коршуна на острове Буян, но зло настигает ее. Вместе с Гвидоном она сражается, раскрывая свои силы воина и мага, а он - справедливого правителя". На прохождение одного уровня у Дианы ушло полчаса. Поиграть в полную 16-часовую версию этой игры и пройти все уровни можно будет в конце 2026 года. Егор уверен, что она заинтересует не меньше миллиона игроков. "Мало кто имеет возможность посмотреть на приму-балерину Большого театра, билет в партер стоит 15-20 тысяч рублей, а поиграть за Алену Ковалеву можно будет всего за 1000 рублей", - добавил он.

К слову, свою первую игру - Plushes, его студия уже выпустила, и она захватила умы подростков и их родителей. Суть ее - поймать или обезвредить плюшевых монстров, которые мешают мирной жизни Москвы. Плюши создают пробки, ломают дома, крушат магазины, словом, хулиганят.

"Важно, что в этой игре есть элемент обучения, она рассказывает про город и его достопримечательности - Чистые пруды, ВДНХ, парк Горького", - отметил разработчик.

Богатыри, Горыныч и Гоголь

Проект "Фабрика видеоигр" не только проводит тест-драйвы с "сырыми" играми, но и помогает продвигать на российских и зарубежных платформах те, что уже готовы. За три предыдущих сезона участники разработали 60 игр в самых разных жанрах. Лучшие проекты получили финансирование на сумму свыше 150 миллионов рублей.

Выпускниками проекта совсем недавно стали семь игр, которые пользователи по всему миру установили в свои гаджеты почти 25 тысяч раз. Одна из них - тактика по мотивам славянских сказок с поэтичным названием "Песнь Копья". Ее сюжет переносит игроков в княжество, наводненное упырями, Змеем Горынычем и другой нечистью. Игрок возглавляет отряд богатырей в походах, используя тактику, магию и силу героев, чтобы очистить землю от тьмы.

"На ее разработку ушло четыре года, но нас и немного - программист, художник и саунд-дизайнер-композитор, - рассказывает "РГ" Петр Костенко, разработчик и глава студии Divovision Games. - Город помог игре сделать рекламу и найти партнеров".

Сейчас эту игру за 550 рублей уже купили в соцсети VK Play более пяти тысяч человек.

Разработчики, которые тоже хотят показать миру свою игру, могут подать заявку на четвертый сезон "Фабрики видеоигр". Впервые к участию приглашаются команды не только из Москвы, но и со всей России.

"Прием заявок продлится до 18 июля. Участниками могут стать как опытные студии, так и начинающие команды: программисты, художники, дизайнеры и сценаристы", - отметила Гюльнара Агамова, руководитель Агентства креативных индустрий Москвы.

Прямая речь

Екатерина Игонина,

психолог Московской службы психологической помощи населению департамента труда и соцзащиты населения Москвы:

- Детям дошкольного возраста не рекомендуется играть как на компьютере, так и на телефоне - чрезмерная вовлеченность в происходящее на экране негативно влияет на коммуникативные и когнитивные навыки, неокрепшие мышцы глаз, сон. Кроме того, при увлечении компьютерными играми быстро формируется психологическая зависимость. Школьникам в возрасте от 7 до 9 лет рекомендуется проводить за компьютером ежедневно не более 20-45 минут, включая занятия и развлечения. Подросткам - не более двух часов в день.

Плюсы:

Компьютерные игры развивают реакцию, вырабатывают решительность, осознанность, внимательность и сосредоточенность, формируют фактическое и логическое мышление, улучшают гибкость ума, так как игроку приходится решать несколько задач одновременно, стимулируют интерес к сфере информационных технологий.

Минусы:

Пристрастие к "виртуальному миру", причины которого зачастую кроются в социально-психологическом и эмоциональном неблагополучии подростка. Очень многое зависит от характера предпочитаемых игр: если в них преобладает жестокость, агрессия и пропагандируется философия уничтожения ради своего преимущества, такое "увлечение" может привести к разного рода психическим отклонениям.