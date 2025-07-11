В Новосибирске запустят программу подготовки разработчиков персонажей для игр

В Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ) в Новосибирске стартуют новые образовательные программы. Вуз подготовит специалистов по созданию облика персонажей для компьютерных игр, а также экспертов в области современных систем мобильной связи 5G и 6G.

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Для обучения разработчиков игровых персонажей подготовлены программы, которые включают 3D-моделирование, анимацию, визуализацию, графический дизайн и 3D-печать. Студенты также освоят гейм-дизайн и научатся создавать наборы персонажей для игр и виртуальной реальности.

В подготовке программ участвовали новосибирские компании Overmobile и DankoLab, специализирующиеся на разработке мобильных приложений и игр, отметили в пресс-службе.

Кроме того, вуз запускает профиль, посвященный беспроводным технологиям, где будут готовить проектировщиков, разработчиков и специалистов по эксплуатации систем мобильной связи 5G и 6G, систем вещания, потокового видео и космической связи