Названы самые популярные игровые ноутбуки в РФ

Сеть магазинов М.Видео-Эльдорадо подвела итоги продаж игровых ноутбуков за первое полугодие 2025 года. Лидером оказался бренд Thunderobot — его модели заняли 7 из 10 мест в рейтинге.

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Первое место — Thunderobot 911 X Wild Hunter G2 L, мощный и быстрый ноутбук для тяжёлых игр и работы. На втором — Thunderobot 911S Core D, который отличается хорошим соотношением цены и характеристик. Замыкает тройку Thunderobot 911S Core, лёгкий и автономный вариант.

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В список также вошли:

Thunderobot 911 Plus SE — тихий и стабильный ноутбук для игр и повседневных задач, Thunderobot 911 Plus X — с новым дизайном и хорошей графикой, MSI B12UCR — компактный и стильный,

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Thunderobot 911 X G2 Pro — мощная версия для тяжёлых игр, ASUS TUF Gaming FX507 — прочный и производительный,

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Thunderobot 911 Plus G3 X — за мобильность и универсальность, Thunderobot 911 Plus G2 Pro 7 — сбалансированный вариант для «не ультра» гейминга.

Поэтому, если захотите обновить своё портативное устройства, у вас есть, на что обратить внимание.