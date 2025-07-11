Создатели Ghost of Yotei показали 20 минут игры

Разработчики Ghost of Yotei — духовного наследника «Призрака Цусимы» — раскрыли свежие подробности о продолжения на тематическом шоу State of Play, где также показали около 20 минут игрового процесса.

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К примеру, главная героиня полностью противоположна Дзину из Ghost of Tsushima: она не руководствуется честью и готова побеждать любой ценой. В бою доступны «грязные» приёмы — выбивание оружия, использование предметов окружения, нестандартные тактики. При этом враги тоже могут воспользоваться этими методами.

Также появится система лагерей, где игрок сможет призывать союзников из «Волчьей стаи» для прокачки навыков, покупки снаряжения и общения. Всё это — через специальное меню, без лишней беготни по карте.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

Разработчики в целом делают акцент на естественном исследовании мира. В Ghost of Yotei минимизировали раздражающие элементы открытого мира и упростили навигацию. Игроков поощряют просто идти туда, куда хочется, а не зачищать локации по чек-листу.

Также в сиквеле сохранятся классические режимы из оригинала, включая чёрно-белый «режим Куросавы», но ещё добавлены два уникальных стиля:

Ghost of Yotei выйдет 2 октября только на PS5. К релизу игры Sony подготовила несколько аксессуаров: две лимитированные версии PS5 в дизайне игры и парочку DualSense. Текущие владельцы PS5 Slim и PS5 Pro при желании смогут приобрести сменные панели в дизайне экшена.