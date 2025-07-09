Создатели Genshin Impact выпустили ролик с лором нового региона Нод-Края

Создатели Genshin Impact выпустили новый ролик с кадрами и лором нового региона Нод-Края
Разработчики Genshin Impact представили новый ролик об истории игрового мира. Тизер-интерлюдия «Божьи границы» раскрывает лор и показывает пейзажи следующего большого региона — Нод-Края, а также связанных с ним персонажей.
В частности, HoYoverse рассказали историю богини времени Астарот и показали повелительницу смерти Ронову, а также «золото» Рэйндоттир и властительницу жизни Набериус.
Видео доступно в группе Genshin Impact во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат HoYoverse.
Регион Нод-Край, вдохновлённый культурой славян, кельтов и народов Северной Европы, выйдет в Genshin Impact вместе с версией 6.0 в начале сентября.