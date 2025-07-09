Разработчик Baldurʼs Gate 3 пять лет назад написал дату релиза на бутылке виски

Директор по издательской деятельности Larian Studios Майкл Даус признался, что пять лет назад слил дату выхода Baldur’s Gate III. Он написал её маркером на бутылке виски.

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«Я написал на этой бутылке виски дату выхода BG3, оставил на барной стойке, и никто её не нашёл. Я был пьян, но бутылка не разбилась, так что, оглядываясь назад, я понимаю, что это было забавно и не нарушало закон», — рассказал Даус в соцсетях.

Он также намекнул, что может провернуть подобное снова. Даус сопроводил пост комментарием, в котором рассказал, что вернулся в бар и снова прикоснулся к этой бутылке. Подписчики посмеялись над историей Дауса и добавили, что хотели бы слышать больше подобных эпичных рассказов.

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Ранее арт-директор Larian Алёна Дубровина заявила, что создатели как минимум дважды пересматривали изначальную концепцию Baldurʼs Gate 3. У команды не было конкретного плана, поэтому в ход шли импровизация и пробы разных подходов.