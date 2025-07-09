Бывший босс Xbox раскрыл причины успеха Xbox 360

Издание The Game Business поговорило с Питером Муром — ветераном игровой индустрии, который был причастен к запуску Xbox 360. Именно эта консоль стала настоящим конкурентом для PlayStation 3, чего не случалось в других консольных поколениях. И Мур рассказал о нескольких причинах, по которым седьмое поколение консолей оказалось успешным для Microsoft.

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Во-первых, Питер Мур решил применить приёмы военного искусства — он поставил себя на место Кена Кутараги (тогдашнего босса PlayStation), чтобы проанализировать его возможные мысли и понять, как правильно конкурировать. По мнению Мура, в Sony делали ставку на свою историю и внутренние студии — японской корпорации было нужно «посеять сомнения» в умах игроков, чтобы они продолжали воспринимать Microsoft как компанию, создающую Windows и софт.

Тогда Мур решил сделать ставку на вирусную рекламную кампанию и громкую презентацию в рамках E3 2005, где также показали реальный геймплей Gears of War. Кроме того, геймерам дали опробовать Xbox 360 в подготовленном для этого военном ангаре — игроки «практически не двигались в течение 24 часов» и наслаждались консолью. По мнению Мура, его команда маркетологов проделала «блестящую работу».

Вторя причина успеха Xbox 360 — крепкая связь со сторонними партнёрами. Тогда у Microsoft не было внутренних студий, а сама компания в умах общественности не ассоциировалась с видеоиграми. В случае с новой консолью разработчикам видеоигр дали возможность «чувствовать себя хорошо и зарабатывать деньги». И архитектура Xbox 360 оказалась действительно более удобной, чем у конкурентов.

Один из самых значимых моментов — сотрудничество с Take-Two. Команда Xbox 360 провела «очень много времени» в офисе издательства. Это привело к появлению Grand Theft Auto IV сразу на Xbox 360 и PlayStation 3, а также к временной эксклюзивности дополнений.

На первый взгляд всё шло идеально, но спустя некоторое время после запуска Xbox 360 выяснилось наличие критической проблемы — «красных колец смерти». Microsoft пришлось потратить 1,15 миллиарда долларов на продление гарантии на консоли игроков. Пострадавшие получали новые консоли взамен сломанных. Мур уверен, что это было «решающим моментом» — в ином случае бренд Xbox мог бы не дожить до сегодняшнего дня.