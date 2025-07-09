Разработчики Dune: Awakening извинились за ошибку, лишившую игроков ресурсов

Последний патч для Dune: Awakening обернулся неожиданными неприятностями для PvE-игроков и самих разработчиков. Funcom выступила с официальным заявлением по этому поводу.

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Из-за ошибки в некоторых областях пустыни, предназначенных для фарма, стало возможно PvP. В результате многие пользователи лишились транспортных средств, баз и накопленных ресурсов.

«Нам невероятно жаль, что так произошло, и мы хотим признать, что с этим нужно было разобраться тщательнее. В результате мы изменили наши внутренние процессы и будем работать лучше в будущем», — заявили разработчики.

Студия заверила, что занимается вопросом компенсации для пострадавших. Помимо этого, в Funcom отметили, что будут бороться с различными эксплойтами, которыми пользуются нечестные игроки. Решением проблемы использования уязвимостей игры обещают озаботиться в ближайших обновлениях.

Напомним, что Dune: Awakening получила новый патч 7 июля. В рамках изменений студия предприняла ещё одну попытку защитить PvE-игроков от нападок, а также занялась исправлением ошибок и правками баланса.