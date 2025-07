Хронологический режим в The Last of Us: Part 2 вызвал споры среди фанатов

Выход обновления для The Last of Us: Part II Remastered с «хронологическим» режимом привёл к новому всплеску ажиотажа вокруг игры.

© кадр из игры

Для начала напомним, что теперь Naughty Dog предлагает пережить истории Элли и Эбби… не совсем по канону, скажем так. А в «объективном» хронологическом порядке.

Кажется, что такой подход должен помочь укрепить сюжетку Эбби в общем повествовании и, возможно, повысить уровень сочувствия к персонажу. И, судя по комментариям на форумах, ему это удаётся. Но только если речь идёт о повторном прохождении.

Многие пользователи сходятся во мнении, что «_первый раз в зе ласт ов ас 2» _должен быть таким, каким его задумывали изначально. А уже потом можно пережить историю с новой перспективы.

При этом часть фанатов считает, что оригинальным каноном должна была стать именно «новая перспектива». И такое мнение существует уже давно. Можно сказать, с релиза.

Но другая группа уверена, что только с «объективной хронологией» сюжета игроки испытывают то, что испытывает Элли в полной силе. Для них The Last of Us — это история Элли и Джоэла. А Эбби никто и не должен сочувствовать с самого начала игры.

Один геймер на Reddit признался, что хочет предложить своей девушке пройти The Last of Us: Part 2 в новой хронологии сразу после первой игры. Ему интересна её реакция. Правда, в комментариях его попытались переубедить, назвав идею «ужасной».

Кстати, встречается мнение, что новый режим добавили в игру из-за шоу HBO. Там, как мы знаем, зритель видит изменённую хронологию событий. А грядущий третий сезон «Одних из нас» должен сфокусироваться на Эбби.