На рынке появилась внешняя система охлаждения для консоли Nintendo Switch 2

Ferra.ru

Компания Jsaux, производитель аксессуаров для консолей, представила внешний охлаждающий вентилятор для пользователей Nintendo Switch 2, который помогает снизить нагрев устройства во время игровых сессий.

На рынке появилась внешняя система охлаждения для консоли Nintendo Switch 2
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Вентилятор крепится к задней панели через нижний разъём USB-C, совместим с защитными чехлами и обеспечивает настройку скорости вращения в зависимости от тепловой нагрузки. Вентилятор способен снизить температуру на 2-8 °C, что помогает консоли работать стабильно, предотвращая падение кадров.

При использовании вентилятора температура поддерживается в диапазоне 30-32 °C, без охлаждения достигает 40 °C. Кроме того, вентилятор имеет порт для зарядки консоли во время работы мощностью 18 Вт и обеспечивает аналогичную скорость зарядки, что не требует выбора между охлаждением и автономностью устройства.

На средних оборотах вентилятора уровень шума низкий, но ощутимо возрастает при максимальных оборотах.