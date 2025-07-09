Подводная выживалка Subnautica вышла на смартфонах

Разработчики подводной выживалки Subnautica выпустили её на смартфонах. Тайтл уже доступен на iOS и Android. Цена — $ 9.

© Чемпионат.com

Авторы сделали удобный для смартфонов интерфейс, ввели систему достижений и добавили другие мелочи для комфортной игры.

Subnautica представляет собой сурвайвал, в котором игрокам предстоит изучать глубины морского мира, собирать в нем ресурсы и сражаться с противниками. Согласно сюжету, гигантское трансгосударство «Альтерра» запускает «Аврору» — космический корабль для установки фазовых врат. При входе в атмосферу корабль сбивает мощный энергетический импульс с планеты. В последний момент главный герой по имени Райли спрыгивает в спасательную капсулу, но теряет сознание.

Subnautica впервые вышла в раннем доступе в 2014 году и за долгие годы своего существования покорила сердца критиков и геймеров.